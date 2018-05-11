Times: минобороны Великобритании не в состоянии закупить всю необходимую военную технику

Комитет британского парламента по вопросу исполнения государственного бюджета считает нереалистичным рассчитанный до 2027 года план минобороны по закупке и обслуживанию военной техники, в том числе по крайней мере 48 самолетов F-35 американского производства. «Министерство обороны просто не располагает достаточным количеством денег, чтобы закупить всю необходимую технику. Вызывает беспокойство, что ведомство возвращается к тому положению, в котором оно оказалось в начале этого десятилетия. План по оснащению [военной техникой] в период 2017-2027 годов является нереалистичным и министерству не хватает контроля за расходами», — говорится в докладе.

Британские парламентарии «крайне скептически» относятся к тому, что в стратегическом оборонном обзоре, который должен быть завершен в июле, будет устранен дефицит на ближайшее десятилетие в размере до 21 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд). Издание при этом подчеркивает, что доклад публикуется спустя шесть лет после того, как министр обороны Филип Хаммонд (2011-2014 годы) заявил, что правительство «устранило» дефицит в оборонном бюджете в размере 38 млрд фунтов ($51,4 млрд).