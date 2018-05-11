«Калашников» завершил ходовые испытания пассажирского судна на подводных крыльях

Концерн «Калашников» завершил ходовые испытания морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Тестирование проходило в акватории Черного моря в течение апреля этого года. Все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации.

«Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна. Для комфортного пребывания пассажиров на борту во время рейса, салон «Кометы» будет иметь современный интерьер, двуклассную компоновку кресел и систему кондиционирования воздуха», — прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко

Как сообщили в пресс-службе Концерна, в рамках заключительного этапа судну предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров. Затем на «Комете» завершится отделка и окраска в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и судно будет передано заказчику.

Напомним, что торжественный спуск на воду морского судна на подводных крыльях «Комета 120М» состоялся на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») в октябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, что ближайшее время планируется строительство пяти «Комет», а всего на Черное море «Калашников» намерен поставить порядка 20 единиц. «Комета» должна быть введена в эксплуатацию в 2018 году и начнет курсировать по маршруту Севастополь–Ялта.

Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость судна — 120 человек, скорость — примерно 65 км/ч. Судно оснащено современными просторными салонами эконом— и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки.

Видео: kalashnikov.media