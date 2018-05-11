Ещё
«Калашников» завершил ходовые испытания пассажирского судна на подводных крыльях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» завершил ходовые испытания пассажирского судна на подводных крыльях 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Судостроительный завод «Вымпел»
Концерн «Калашников» завершил ходовые испытания морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Тестирование проходило в акватории Черного моря в течение апреля этого года. Все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации.
«Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна. Для комфортного пребывания пассажиров на борту во время рейса, салон «Кометы» будет иметь современный интерьер, двуклассную компоновку кресел и систему кондиционирования воздуха», — прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.
Как сообщили в пресс-службе Концерна, в рамках заключительного этапа судну предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров. Затем на «Комете» завершится отделка и окраска в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и судно будет передано заказчику.
Напомним, что торжественный спуск на воду морского судна на подводных крыльях «Комета 120М» состоялся на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») в октябре 2017 года.
Как сообщалось ранее, что ближайшее время планируется строительство пяти «Комет», а всего на Черное море «Калашников» намерен поставить порядка 20 единиц. «Комета» должна быть введена в эксплуатацию в 2018 году и начнет курсировать по маршруту Севастополь–Ялта.
Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость судна — 120 человек, скорость — примерно 65 км/ч. Судно оснащено современными просторными салонами эконом— и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки.
Видео: kalashnikov.media
Ростех: последние новости
«Летающие танки» Сергея Ильюшина Ростех впервые представит беспилотник «Корсар» на Параде Победы «Техмаш» выведет на Парад Победы реактивную артиллерию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией292
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»111
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову248
Расходы на пенсии предложили урезать188
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать268
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение