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Экипажи вертолетов Ми-26 испытали в Ростовской области новую систему для тушения пожаров
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Экипажи вертолетов Ми-26 испытали в Ростовской области новую систему для тушения пожаров 

ТАСС 35 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /ТАСС/. Экипажи самых больших в мире вертолетов Ми-26 в ходе учений под городом Зерноград Ростовской области впервые на юге России применили для тушения условных ландшафтных пожаров усовершенствованное подвесное водосливное устройство ВСУ-15. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Астафьев отметил, что применение военно-транспортных вертолетов Ми-26 с подвесной водосливной системы ВСУ-15, управление которой производится дистанционно с пульта управления оператора, позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 м по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5. С помощью ВСУ-15 можно одномоментно сбросить до 15 кубометров воды.
"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 в ходе учений выполнили учебно-тренировочные полеты с использованием нового водосливного устройства ВСУ-15, сбросив на очаг условного пожара, в общей сложности, свыше 900 тонн воды", — сказал Астафьев.
При выполнении учебных задач военные летчики отработали вопросы выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, забора воды с открытых водоемов и ее сброса на очаги возгорания, а также управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Он напомнил, что в августе прошлого года вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО задействовали в тушении крупного ландшафтного пожара в Усть-Донецком районе области, где в огне были свыше 5 тысяч гектаров степи, а также в ликвидации огня в центре Ростова-на-Дону у Театральной площади, когда сгорели более 100 частных домов.
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