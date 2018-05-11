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В Минобороны рассказали о попытках зарубежных стран скрыть ядерные испытания
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В Минобороны рассказали о попытках зарубежных стран скрыть ядерные испытания 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Ряд зарубежных стран проводит процедуры по совершенствованию разработок, направленных на сокрытие ядерных испытаний, заявил начальник Службы специального контроля Минобороны России полковник Игорь Токарев, сообщает РИА «Новости».
«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — отметил представитель военного ведомства.
По словам Токарева, среди мер для сокрытия ядерных испытаний — уменьшение мощности ядерных зарядов, эксперименты с увеличением глубины заложения заряда и испытания среди геологических пород, которые способны снизить интенсивность образования сейсмических волн.
Руководитель ССК в этой связи отметил, что в России развиваются новые методы отслеживания ядерных испытаний.
В частности, последние разработки позволили в сентябре 2017 года обнаружить ядерную активность в КНДР. Испытанное взрывное устройство в разы превосходило мощность предыдущих зарядов.
Токарев подчеркнул, что после взрыва произошёл выброс радиоактивных продуктов в атмосферу, что было подтверждено анализами проб воздуха.
Ранее в США рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы.
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