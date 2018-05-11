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В Кронштадте задымилось военное судно «Ромуальд Муклевич»
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В Кронштадте задымилось военное судно «Ромуальд Муклевич» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
На гидрографическом судне Северного флота «Ромуальд Муклевич» произошел пожар.
Информация о возгорании поступила в 9:10 по московскому времени. Судно находилось с 2016 года на плановом ремонте на Кронштадтском морском заводе. Пожар возник в трюме при проведении сварочных работ.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западного военного округа, горюче-смазочные материалов на корабле не было, личный состав не пострадал, материальный ущерб судну не причинен. В 9:35 задымление было ликвидировано. К ликвидации пожара было привлечено 29 единиц техники и 129 человек.
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