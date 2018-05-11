При пожаре на судне в Кронштадте погиб мужчина

Ранее сообщалось, что задымление произошло на гидрографическом судне Северного флота «Ромуальд Муклевич» в ходе сварочных работ на Кронштадтском морском заводе.

"При пожаре погиб мужчина, сварщик, при проведении ремонтно-сварочных работ", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости на Кронштадтском морском заводе, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Пожар длился с 9.10 мск до 10.30 мск.