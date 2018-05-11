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При пожаре на судне в Кронштадте погиб мужчина
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При пожаре на судне в Кронштадте погиб мужчина 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре на судне «Ромуальд Муклевич» на территории Кронштадтского морского завода, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на гидрографическом судне Северного флота «Ромуальд Муклевич» в ходе сварочных работ на Кронштадтском морском заводе.
"При пожаре погиб мужчина, сварщик, при проведении ремонтно-сварочных работ", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости на Кронштадтском морском заводе, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Пожар длился с 9.10 мск до 10.30 мск.
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