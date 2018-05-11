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В Минобороны заявили о развитии методов отслеживания ядерных испытаний
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В Минобороны заявили о развитии методов отслеживания ядерных испытаний 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЗА РУБЕЖОМ ВЕДУТСЯ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СОКРЫТИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, НО В РФ РАЗВИВАЮТСЯ НОВЫЕ МЕТОДЫ ИХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ — НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ СПЕЦКОНТРОЛЯ МО
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