10 самых опасных вооружений США

Вооруженные силы США вполне обоснованно могут считаться самой мощной армией планеты по одной только простой причине: лучшее оружие. Эта страна вкладывает огромные деньги в разработку систем вооружения и, в случае чего, все вложения окупятся сторицей. Стелс-бомбардировщики будут оказывать серьезное давление на стратегические объекты противника, сухопутная техника США способна обеспечить доминирование на практические любом плацдарме — но каким именно оружием все это будет осуществляться в зонах возможных конфликтов?

M1A1 Abrams

Основной боевой танк Соединенных Штатов Америки, который выпускается еще с 1980 года. Прекрасные тактико-технические характеристики, серьезная мощь и сравнительно невысокая цена делают эту машину одной из лучших на поле современного боя.

AH-1Z Viper

Этот ударный вертолет входит в список мощнейших вертолетов мира. «Вайпер», оснащенный модернизированными двигателями и обладающий улучшеной авионикой, введен в эксплуатацию только в 2011 году, и сейчас стоит на вооружении только у корпуса морской пехоты США.

AV-8B Harrier II Классический штурмовик морской пехоты претерпел серьезную модификацию в 1993 году. Надежный и универсальный самолет с функцией вертикального взлета способен оказать существенное влияние на исход любого боя.

LAV-25 Вообще-то, легкобронированный автомобиль выпускает для американских морпехов Канада . По сути, LAV-25 представляет собой глубоко модернизированное шасси швейцарской наработки MOWAG Piranha I. Корпус машины предохраняет экипаж от пуль и осколочных гранат, а нарезная пушка калибром 25 миллиметров позволяет броневику выступать в качестве серьезной огневой поддержки пехоте.

AH-64 Apache

С середины 1980 годов «Апач» остается основным ударным вертолетом Армии США. Сейчас он также является самым распространенным боевым вертолетом в мире, что объясняется высокой боевой мощью, маневренностью и сравнительно низкой стоимостью машины.

M-109A6 Paladin

Самоходная артиллерийская установка, способная в одиночку повернуть ход сражения. «Паладин» вооружен гаубицей М126 калибром 155 миллиметров и пулеметом М2НВ калибром 12,7 миллиметров.

BGM-71 TOW Тяжелый противотанковый комплекс уже двадцать лет остается одним из самых распространенных ПТРК в мире. Ракета запускается с переносной пусковой установки, а также может запускаться с установки, расположенной на различных автомобилях. Именно «Тоу» активно используют сейчас повстанцы в боях на территории Сирии

M-2.50-Caliber Machine Gun Трудно поверить, но этот крупнокалиберный пулемет был принят на вооружение еще в 1933 году. Удачная конструкция и повышенный вес пули позволяет оператору добиться высочайшей точности. К примеру, снайпер-морпех Карлос Хэскок использовал свой пулемет для снайперской стрельбы: он умудрялся поражать цели на расстоянии в 2250 метров.

Northrop Grumman B-2 Spirit

Что может быть опаснее стратегического бомбардировщика? Легендарный B-2 Spirit предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и умеет «доставить посылку» на расстояние в 13 тысяч километров. Правда, стоит одна машинка целый миллиард долларов, что на порядок дороже практически всех аналогичных решений.

F-15E Strike Eagle

Американский двухместный истребитель-бомбардировщик отлично показал себя в военных операциях на Ближнем востоке и Балканах. F-15E умеет быстро нанести удар по стратегически важным объектам и, что еще важнее, прекрасно умеет защитить себя от возможной атаки истребителей противника.