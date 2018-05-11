Ещё
10 самых опасных вооружений США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 самых опасных вооружений США 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вооруженные силы США вполне обоснованно могут считаться самой мощной армией планеты по одной только простой причине: лучшее оружие. Эта страна вкладывает огромные деньги в разработку систем вооружения и, в случае чего, все вложения окупятся сторицей. Стелс-бомбардировщики будут оказывать серьезное давление на стратегические объекты противника, сухопутная техника США способна обеспечить доминирование на практические любом плацдарме — но каким именно оружием все это будет осуществляться в зонах возможных конфликтов?
M1A1 Abrams
Основной боевой танк Соединенных Штатов Америки, который выпускается еще с 1980 года. Прекрасные тактико-технические характеристики, серьезная мощь и сравнительно невысокая цена делают эту машину одной из лучших на поле современного боя.
AH-1Z Viper
Этот ударный вертолет входит в список мощнейших вертолетов мира. «Вайпер», оснащенный модернизированными двигателями и обладающий улучшеной авионикой, введен в эксплуатацию только в 2011 году, и сейчас стоит на вооружении только у корпуса морской пехоты США.
AV-8B Harrier II  Классический штурмовик морской пехоты претерпел серьезную модификацию в 1993 году. Надежный и универсальный самолет с функцией вертикального взлета способен оказать существенное влияние на исход любого боя.
LAV-25  Вообще-то, легкобронированный автомобиль выпускает для американских морпехов Канада. По сути, LAV-25 представляет собой глубоко модернизированное шасси швейцарской наработки MOWAG Piranha I. Корпус машины предохраняет экипаж от пуль и осколочных гранат, а нарезная пушка калибром 25 миллиметров позволяет броневику выступать в качестве серьезной огневой поддержки пехоте.
AH-64 Apache
С середины 1980 годов «Апач» остается основным ударным вертолетом Армии США. Сейчас он также является самым распространенным боевым вертолетом в мире, что объясняется высокой боевой мощью, маневренностью и сравнительно низкой стоимостью машины.
M-109A6 Paladin
Самоходная артиллерийская установка, способная в одиночку повернуть ход сражения. «Паладин» вооружен гаубицей М126 калибром 155 миллиметров и пулеметом М2НВ калибром 12,7 миллиметров.
BGM-71 TOW  Тяжелый противотанковый комплекс уже двадцать лет остается одним из самых распространенных ПТРК в мире. Ракета запускается с переносной пусковой установки, а также может запускаться с установки, расположенной на различных автомобилях. Именно «Тоу» активно используют сейчас повстанцы в боях на территории Сирии.
M-2.50-Caliber Machine Gun  Трудно поверить, но этот крупнокалиберный пулемет был принят на вооружение еще в 1933 году. Удачная конструкция и повышенный вес пули позволяет оператору добиться высочайшей точности. К примеру, снайпер-морпех Карлос Хэскок использовал свой пулемет для снайперской стрельбы: он умудрялся поражать цели на расстоянии в 2250 метров.
Northrop Grumman B-2 Spirit
Что может быть опаснее стратегического бомбардировщика? Легендарный B-2 Spirit предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и умеет «доставить посылку» на расстояние в 13 тысяч километров. Правда, стоит одна машинка целый миллиард долларов, что на порядок дороже практически всех аналогичных решений.
F-15E Strike Eagle
Американский двухместный истребитель-бомбардировщик отлично показал себя в военных операциях на Ближнем востоке и Балканах. F-15E умеет быстро нанести удар по стратегически важным объектам и, что еще важнее, прекрасно умеет защитить себя от возможной атаки истребителей противника.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»873
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути99
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»569
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции388
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине237
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение