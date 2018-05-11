Минобороны: За рубежом ведут разработки для сокрытия ядерных испытаний 

За рубежом совершенствуют разработки, которые направлены на сокрытие ядерных испытаний, рассказал начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев в интервью РИА Новости.
По его словам, увеличивается количество государств, которые обладают экономическим и научно-техническим потенциалом для ведения собственных разработок ядерного оружия.
При этом Игорь Токарев указал на то, что в России разрабатываются новые методы отслеживания ядерных испытаний. И подчеркнул, что перед ССК стоят задачи по снижению пороговой мощности обнаружения ядерных взрывов и повышению точности и достоверности определения их параметров.