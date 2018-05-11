ПВО Киева в горьком шоколаде от Порошенко

Министр обороны Украины Степан Полторак сделал удивительное признание. По его словам, система противовоздушной обороны Киева недавно модернизирована на средства кондитерской корпорации «Рошен» , которой владеет нынешний президент страны Петр Порошенко . Вот цитата из интервью министра столичному интернет-изданию «Обозреватель»: «Была помощь от компании „Рошен“ на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны. В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО России ».

Вряд ли выручка от продажи сладостей даже «от пана президента» способна приносить такие миллиарды, без которых никак не усовершенствовать всерьез столь затратную штуку, как современная система ПВО огромного города. Но очевидно даже и сущие «копійки» нынче очень радуют украинских военных, годами не имевших никаких финансовых возможностей, чтобы хоть как-то подлатать ржавеющую боевую технику и оружие. Поэтому от полноты чувств Полторак, видимо, и не поскупился на бесплатную рекламу фирме благодетеля.

Но почему расчетливый «шоколадный король» решил вложить свои «конфетные» деньги в заведомо неприбыльное предприятие? Возможно потому, что конечно не хочет, чтобы однажды в форточку его служебного кабинета на улице Банковой, 11 все же влетел российский «Калибр». А других гарантий, что этого не случится, у Порошенко, при его нынешнем политическом курсе может и не оказаться. Вот и приходится Петру Алексеевичу заведомо проигрышно пытаться военно-техническое пепелище тушить конфетными фантиками.

Но если серьезно, то в последнее время Украина в меру своих слабых возможностей и без фирмы «Рошен» прилагает просто титанические усилия, чтобы привести хоть в какой-то порядок собственную противовоздушную оборону. Сам этот факт, бесспорно, означает только одно: прямо на наших глазах страну усиленно готовят к большой войне с Россией. Представить, что местным городам и весям хотя бы теоретически могут грозить удары еще чьих-то средств воздушного нападения — на такое ни у кого, не только в Киеве, просто фантазии не хватит. Не со стороны же Донбасса ждать им воздушных налетов? Это невозможно по причине полного отсутствия у непризнанных республик собственной боевой авиации.

Стало быть, войска ПВО Украины готовятся отбивать массированное воздушно-космическое нападение именно России. Всерьез размышляют, чем отражать испытанные в Сирии и отлично проявившие себя высокоточные крылатые ракеты морского базирования комплекса «Калибр», берегового ракетного комплекса «Бастион», авиационные крылатые ракеты большой дальности Х-101, Х-55СМ, оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер».

Прежде чем поговорить о том, в каком состоянии система противовоздушной обороны соседней страны, хорошо бы понять, что именно Киев считает важным прикрыть в первую очередь от гипотетического ракетно-бомбового удара? Используем расчеты на этот счет украинских военных экспертов. По их мнению, в особой заботе войск ПВО их страны нуждаются, по меньшей мере, 40 стратегических для Украины объектов. Это, в первую очередь, пять атомных электростанций. А именно — Запорожская, Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая и Чернобыльская. Плюс — бесчисленные промышленные объекты бывшей советской химической промышленности. Разрушение хотя бы одного из них гарантированно приведет к сильнейшему загрязнению огромных, густонаселенных территорий. А если под ударом окажутся все такие объекты, то, подсчитали в Киеве, не менее миллиона украинских граждан могут погибнуть.

Ничуть не легче придется и в случае разрушения с воздуха любой из шести плотин Днепровского каскада: Киевской, Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской, Днепровской и Каховской. Если для примера взять, скажем, одну только Днепродзержинскую плотину, то ниже ее по течению проживает более 540 тысяч человек. Многим из них при таком трагическом повороте событий будет грозить гибель от почти мгновенного удара огромной волны и последующего затопления необъятной территории.

Сравнительно недавно и это тщательно просчитывали те, кто готовил в Киеве Государственную программу развития Вооруженных сил на период 2006-2011 годов и план перспективных мероприятий по улучшению боеспособности войск зенитно-ракетных войск на период до 2015 года. Согласно этому документу, на конец 2011 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Украины должны были иметь в своем составе шесть зенитных ракетных бригад и отдельных полков в составе 59 зенитных ракетных дивизионов (С-200 — 6, С-300П — 35, С-300В1 — 3, «Бук-М1» — 15), более 270 единиц радиоэлектронной техники радиотехнических войск и 18 пунктов наведения авиации.

Даже и тогда было понятно, что всего этого совершенно недостаточно, чтобы украинцам спать спокойно. Недаром же примерно за полтора десятилетия до этого, в 1997 году, в Воздушных силах Украины насчитывалось 160 таких дивизионов разных типов, доставшихся в наследство от Советского Союза. Вот это число, за неимением других расчетов, и примем за минимально необходимую численность боевых средств ЗРВ, необходимых для организации на Украине хоть сколько-нибудь дееспособной системы ПВО страны.

Но что происходило после 1997 года? Зенитные ракеты, станции обнаружения целей и наведения на них, пусковые установки и прочее генералы ВСУ в подавляющем большинстве повсюду отправляли на металлолом, с увлечением приказывая вырубать топорами кабели на стартовых позициях и командных пунктах. И отправлять нелегальную добычу в пункты вторчермета. В итоге такой во всех смыслах ударной работы к январю 2014 года осталось в ЗРВ Украины всего 36 дивизионов (вместо, напомню, 160 дивизионов). На все АЭС, плотины, химические комбинаты и прочее.

Какие там построенные во времена СССР три кольца противовоздушной обороны вокруг Киева, которые теперь горестно вспоминает Полторак? Голо в этом смысле вокруг его столицы. Пусто, как в карманах украинских пенсионеров. Прилетай — не хочу. Хоть на Крещатик, хоть на Майдан Незалежности приземляйся.

Поэтому скажу еще раз: запрограммированные 59 дивизионов украинских ЗРВ к 2012 году — это вовсе не столько, сколько на самом деле требовалось стране. Ничтожная цифра родилась от осознания Киевом собственной вороватости, бестолковости, нищеты и, как следствие, — безвыходности положения. Сложившегося не вследствие происков «злокозненной» Москвы , а от собственного державного головотяпства. Которое сегодня в Киеве принято валить на «попередников». Хотя в числе «попередников» как раз нынешний владелец «Рошена» тоже числился. Как и большинство его нынешних соратников, стараниями которых о подготовке войны с Россией приходится теперь говорить вовсе не как о сюжете фантастического романа.

Но — продолжим. Как теперь восстановить собственноручно порушенную систему ПВО? Самому «молодому» из имеющихся в стране ЗРК больше четверти века. Самому старому — за 40 лет. Необходимое для их замены высокотехнологическое оружие Украина никогда не производила. С собственными современными зенитно-ракетными комплексами у Киева все из рук вон плохо. В сентябре 2015 года кабинет министров страны издал распоряжение № 921-р о создании, модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны и о разработке новых ЗРК средней дальности и ракет к ним. Будущий «чисто украинский» многоканальный комплекс средней дальности тут же нарекли «Дніпро» и стали с нетерпением ждать радостных известий от «Укроборонпрома»

Мечталось, что зенитные управляемые ракеты «Дніпро» будут способны уничтожать самолеты и вертолеты всех типов, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на средних и малых дальностях. Что сбивать цели комплекс сможет в любое время суток. Даже в сложных метеоусловиях и при активном информационном, огневом и маневренном противодействии противника.

В 2016 году промелькнуло было сообщение, что якобы произведен испытательный пуск новой ракеты. Но складывается впечатление, что только родившаяся ракета улетела куда-то не туда. Потому что с той поры о задуманном беспощадном к российским самолетам и ракетам «Дніпро» — ни слуху, ни духу. А три кольца обороны хотя бы вокруг Киева сооружать-то надо? Чем оснащать те кольца?

Решение буквально на днях было найдено поистине неординарное, но в духе сегодняшних украинских реалий. В первых числах мая директор киевской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что «в оборонительный щит над Украиной могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем: это три ЗРК малой дальности (самоходные „Куб“ (2К12) и „Тор“ (9К330) и пока транспортируемый С-125); два средней дальности (С-300ПТ, транспортируемый, близкий родственник „штатного“ самоходного С-300ПС, и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator); и, наконец, „дальнобойная“ С-200В».

Грозно? Так вы поняли, чем в случае чего будут ссаживать с небес наши ракеты, выпущенные «Калибрами» и «Искандерами»? Тем, что украинцы сумеют разыскать на задних дворах баз хранения.

Но давайте вникать. ЗРК «Тор» (9К330) был разработан в СССР к 1983 году. Украине достался в несметном количестве. Но в 2011 году был снят с вооружения «в связи с невозможностью содержания в боеготовом состоянии». Потому что все необходимое для его ремонта выпускает Россия. А с нею и тогда Киев особенно и не дружил.

После 2014 года реанимация «Торов» была поручена Львовскому радиоремонтному заводу «ЛОРТА». И в августе 2017 года единственный такой комплекс выкатили на парад по случаю Дня независимости. Только никто и никогда не слыхал на Украине, чтобы кто-нибудь хоть где-нибудь рискнул выстрелить из такого ЗРК. Поэтому местные эксперты сильно сомневаются, что в природе остались для него боеготовые ракеты.

Комплекс С-200В «Вега» принят на вооружение Советской Армии намного ранее «Тора» — в 1978 году. Украине досталось около тысячи ракет для него. Но ресурс их продлить не удалось. И к 2013 году «Вегу» тоже сняли с вооружения. Были расформированы последние четыре дивизиона, стоявшие под Львовом, Херсоном и тогда украинской Феодосии.

И так — за что в этом перечне украинского зенитно-ракетного антиквариата, пылившегося на базах хранения вооружений, ни возьмись. У всех ЗРК разная история службы. Но немало и общего.

Первое. Всего на Украине числятся около 5000 зенитных ракет различных типов. Но много лет никто их обслуживанием не занимался. В итоге ресурс всех ракет, скажем, для С-300П закончился в 2012 году. А на год раньше — и боезапаса для «Бук-М1». Попытайся такими стрелять — неизвестно куда и как далеко ракета полетит.

Правда, в прошлом году стрелять все же рискнули. На полигоне Ягорлык в Херсонской области было осуществлено 23 пуска ракетами комплексов «Бук-М1» и С-300 по беспилотным мишеням ВР-3 «Рейс». Журналистов на учения сначала пригласили, но потом решили палить без них: мало ли что? Поэтому в дежурные заверения командования ЗРВ ВСУ, что все цели на Ягорлыке поражены, верят немногие.

Второе. Неизвестно, где наберут подготовленных специалистов на «новые-старые» комплексы? Тут и на те, которые доселе убереглись от списания, обученный личный состав найти никак не получается. Да и откуда специалистам взяться, если с 2010 по 2014 год на Украине вообще ни разу не проводились зенитные стрельбы? Ни одним из ракетных комплексов. Да и когда в 2014 году в Донбассе началась гражданская война с немногими квалифицированными офицерами и солдатами ЗРВ в Киеве не слишком церемонились. В январе 2015-го из них сформировали сводный отряд и в качестве простой пехоты бросили в самое пекло боев за Авдеевку. Естественно, там спецов-ракетчиков еще поубавилось. Теперь таких ищи-свищи.

К тому же по свидетельству ведущего научного сотрудника Научного центра при Харьковском национальном университете Воздушных Сил Геннадия Камалтынова, в войсках ПВО Украины сегодня «нет подготовки специалистов среднего звена, способных ремонтировать и обслуживать технику… Разрушена система средних училищ».

Поэтому даже после щедрого благотворительного вклада главного «шоколадного короля» Украины в восстановлении обороны своей столицы ему, как и прежде, придется с тревогой поглядывать на свою форточку. «Калибры» точно никто на подлете к ней не остановит. Некому.

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