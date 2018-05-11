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В Южном военном округе экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8 примут участие в учении по тушению пожаров
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В Южном военном округе экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8 примут участие в учении по тушению пожаров 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ростовской области летчики произведут забор воды в открытых водоемах и ее сброс на условные очаги возгорания, обозначенные сигнальными дымами.
В Южном военном округе (ЮВО) с экипажами армейской авиации будут проведены тактико-специальные занятия по тушению пожаров в степной и лесостепной местности.
Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнят учебно-тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 с использованием ВСУ-5, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды.
Летчики произведут забор воды в открытых водоемах и ее сброс на условные очаги возгорания, обозначенные сигнальными дымами.
При выполнении учебных задач военные летчики отработают задачи выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброса воды на очаги возгорания, управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Применение военно-транспортных вертолетов Ми-26 с подвесной водосливной системой, управление которой производится дистанционно с пульта управления оператора, позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 м по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5.
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