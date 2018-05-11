В ЮВО пройдут учения по тушению пожаров на вертолете Ми-26 

В Южном военном округе пройдут тактико-специальные занятия по тушению пожаров в степной и лесостепной местности. Об этом рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. По его словам, учения проведут совместно с экипажами армейской авиации. «Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнят учебно-тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 — с использованием ВСУ-5, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды», — отметил Вадим Астафьев. В ходе учений будет сделан забор воды в открытых водоемах, затем ее сбросят на условные очаги возгорания. Предполагается, что их обозначат сигнальными дымами. Также будут отработаны выход вертолета на заданный маршрут, управление Ми-26 с максимальным грузом на внешней подвеске. Напомним, производимый на «Роствертоле» вертолет Ми-26 является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Серийно производится с 1984 года, всего было изготовлено более 320 машин.