Роботы «Уран-6» и «Уран-9» проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ

Это позволяет выявлять недостатки, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее выполнения задач в различных условиях.

Ударные роботы «Уран-9» и роботы разминирования «Уран-6» проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ . В ходе нее образцы были задействованы в специальных операциях.

«Уран-6» и «Уран-9» находятся в опытной боевой эксплуатации. Это позволяет выявлять недостатки, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее выполнения задач в различных условиях.

Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.