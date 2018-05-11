Роботы «Уран-6» и «Уран-9» проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ 

Это позволяет выявлять недостатки, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее выполнения задач в различных условиях.
Ударные роботы «Уран-9» и роботы разминирования «Уран-6» проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ. В ходе нее образцы были задействованы в специальных операциях.
«Уран-6» и «Уран-9» находятся в опытной боевой эксплуатации. Это позволяет выявлять недостатки, для того чтобы своевременно внести все необходимые изменения и адаптировать ее выполнения задач в различных условиях.
Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.
Робототехнический комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, а также на Северном Кавказе.