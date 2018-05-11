В России испытают новый десантный вертолет Ми-38Т

Как сообщил РИА «Новости»представитель Казанского вертолетного завода, воздушное судно, поднимется в небо для испытаний уже в мае.

Ми-38Т отрабатывается под требования министерства обороны . В отличие от базовой сертифицированной модели Ми-38 новый вертолет имеет все агрегаты и комплектующие российского производства. Также на нем предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Передача Минобороны первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т запланирована на четвертый квартал 2018 года.

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