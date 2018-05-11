Испытания нового десантного вертолета Ми-38Т начнутся в мае 

Передача техники Министерству обороны России запланирована на четвертый квартал 2018 года, пишет РИА Новости.
Новая боевая машина имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства. Вертолет оснащен высокоэкономичными двигателями и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Кроме того, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.
"Требования военных к технике всегда более высокие. Их отзывы по результатам совместных испытаний помогут понять, в каком направлении проводить модернизацию вертолета", — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Справка «РГ» Ми-38Т — транспортно-десантный вертолет, занимающий нишу между Ми-8 и Ми-26. Способен перевозить до 30 бойцов или до 6000 кг на внешней подвеске и 5000 кг внутри кабины.