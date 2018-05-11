Ещё
Испытания нового десантного вертолета Ми-38Т начнутся в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания нового десантного вертолета Ми-38Т начнутся в мае 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Передача техники Министерству обороны России запланирована на четвертый квартал 2018 года, пишет РИА Новости.
Новая боевая машина имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства. Вертолет оснащен высокоэкономичными двигателями и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Кроме того, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.
"Требования военных к технике всегда более высокие. Их отзывы по результатам совместных испытаний помогут понять, в каком направлении проводить модернизацию вертолета", — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Справка «РГ» Ми-38Т — транспортно-десантный вертолет, занимающий нишу между Ми-8 и Ми-26. Способен перевозить до 30 бойцов или до 6000 кг на внешней подвеске и 5000 кг внутри кабины.
Российская Газета: последние новости
Роухани сообщил Меркель об усилиях Ирана по деэскалации в регионе В Салехарде заложат капсулу в основание будущего моста через реку Обь Шестиклассники впервые напишут ВПР по обществознанию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»209
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1256
Израиль уничтожил российский «Панцирь»951
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200110
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»39
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение