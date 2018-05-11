Испытания нового десантного вертолета Ми-38Т начнутся в мае

Новая боевая машина имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т — российского производства. Вертолет оснащен высокоэкономичными двигателями и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Кроме того, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.