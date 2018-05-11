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Под Ростовом экипажи вертолетов Ми-26 проведут учения по тушению пожаров
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Под Ростовом экипажи вертолетов Ми-26 проведут учения по тушению пожаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. В Южном военном округе с экипажами армейской авиации пройдут тактико-специальные занятия по тушению пожаров в степной и лесостепной местности, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнят учебно-тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 — с использованием ВСУ-5, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды", — сказал он.
Летчики произведут забор воды в открытых водоемах и ее сброс на условные очаги возгорания, обозначенные сигнальными дымами. При выполнении учебных задач военные летчики отработают задачи выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброса воды на очаги возгорания, управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Применение военно-транспортных вертолетов Ми-26 с подвесной водосливной системой, управление которой производится дистанционно с пульта управления оператора, позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 метров по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5.
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