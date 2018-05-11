Под Ростовом экипажи вертолетов Ми-26 проведут учения по тушению пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости . В Южном военном округе с экипажами армейской авиации пройдут тактико-специальные занятия по тушению пожаров в степной и лесостепной местности, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнят учебно-тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 — с использованием ВСУ-5, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды", — сказал он.

Летчики произведут забор воды в открытых водоемах и ее сброс на условные очаги возгорания, обозначенные сигнальными дымами. При выполнении учебных задач военные летчики отработают задачи выхода вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброса воды на очаги возгорания, управления вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.

Применение военно-транспортных вертолетов Ми-26 с подвесной водосливной системой, управление которой производится дистанционно с пульта управления оператора, позволяет увеличить длину орошаемой полосы очага возгорания с 75 до 230 метров по сравнению с ее предшественницей ВСУ-5.