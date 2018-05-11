Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Дежурные силы российской ПВО за неделю совершили четыре вылета для перехвата иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у границ РФ . Об этом в пятницу сообщает официальное печатное издание Минобороны России «Красная звезда». "Девять летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ РФ, четыре вылета на перехват и сопровождение выполнено дежурными силами ПВО. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — сообщает издание. Кроме того, по информации газеты, за неделю российские специалисты провели одну международную инспекцию на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года.