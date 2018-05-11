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Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ
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Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дежурные силы российской ПВО за неделю совершили четыре вылета для перехвата иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у границ РФ. Об этом в пятницу сообщает официальное печатное издание Минобороны России «Красная звезда».
"Девять летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ РФ, четыре вылета на перехват и сопровождение выполнено дежурными силами ПВО. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — сообщает издание.
Кроме того, по информации газеты, за неделю российские специалисты провели одну международную инспекцию на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года.
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