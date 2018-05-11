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Самолеты-шпионы девять раз появлялись у границ России. Четыре раза их отгоняли истребители
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Самолеты-шпионы девять раз появлялись у границ России. Четыре раза их отгоняли истребители 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
За минувшую неделю иностранные самолеты-разведчики 9 раз подлетали к воздушному пространству России. Для перехвата особенно наглых шпионов 4 раза вылетали дежурные истребители войск противовоздушной обороны РФ. Нарушения государственной границы не допущено, сообщает газета «Красная звезда».
Ранее российские СМИ писали о двух разведывательных самолетах у границ России. Например, 8 мая американский RC-135V Rivet Joint несколько часов летал рядом с Калининградской, Псковской и Ленинградской областями.
А в День Победы самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent военно-воздушных сил США курсировал вдоль юго-западного побережья Крыма. Но держался на расстоянии не менее чем 50 километров от побережья полуострова.
Известно, что в армии США служат всего два RC-135U. Их аппаратура предназначена для поиска и распознавания наземных, морских и воздушных радаров. Поэтому можно предположить, что американские ВВС искали РЛС российской противовоздушной обороны, радиотехнических войск или, например, кораблей.
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