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Самолеты ВКС за неделю совершили четыре вылета на перехват
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Самолеты ВКС за неделю совершили четыре вылета на перехват 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские ВКС в течение недели совершили четыре вылета на перехват иностранных самолетов, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России.
Как следует из инфографики, опубликованной в «Красной звезде», воздушную разведку у российских границ вели девять летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Напомним, майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский сравнил разведывательную деятельность иностранных самолетов у границ России с похожей ситуацией, возникшей в конце 1930-х годов из-за немецких разведчиков.
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