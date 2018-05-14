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Российские военные рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших самолёты ВКС
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Российские военные рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших самолёты ВКС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российские пилоты рассказали о действиях экипажей американских истребителей F-22, которые в течение 40 минут сопровождали самолёты ВКС России.
Об этом газете «Красная звезда» рассказали командир эскадрильи подполковник Александр Манягин и его заместитель, командир экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майор Александр Юрасов.
«Держались лётчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали своё присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии», — приводит газета их слова.
По их мнению, американские пилоты могли учесть тот факт, что российские экипажи выполняли полёт в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Накануне в Минобороны России рассказали, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 в ходе планового полёта над нейтральными водами отработали дозаправку в воздухе. При этом отмечается, что на одном из участков их сопровождали американские истребители.
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