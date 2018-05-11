Броня крепка

Литвы и На саммите по случаю столетия независимости прибалтийских государств, который прошел в Вашингтоне в апреле этого года, главы Латвии Эстонии попросили Дональда Трампа усилить военное присутствие США в регионе. Американский президент пообещал выделить трем государствам около 200 миллионов долларов на покупку вооружения и укрепление армий. «Лента.ру» разбиралась, на что прибалты могут потратить заокеанский подарок и кто в итоге останется в выигрыше.

В документе, опубликованном пресс-службой Белого дома по случаю встречи Трампа с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, отмечается, что «Соединенные Штаты продолжают совершенствовать инфраструктуру обороны и безопасности в Балтийском регионе». Говорится и о том, что Вооруженные силы США сотрудничают с армиями балтийских стран в рамках регулярных учений НАТО — в частности, маневров Saber Strike и Baltops. В этом году в Baltops, например, примут участие более 5 тысяч американских военных.

Ничего нового и тем более сенсационного в этих заявлениях нет. При каждом удобном случае в Белом доме подчеркивают важность такого сотрудничества и готовность сделать все необходимое для укрепления обороноспособности своих союзников. По словам военного аналитика, главного редактора Балтийского военно-исторического журнала BALTFORT Юрия Мелконова, это давняя практика США: военное дотирование государств-союзников и сателлитов. «Но тут нужно понимать, что если американцы дают какому-то государству деньги на военные цели — они их дают фактически самим себе, своим фирмам, — подчеркивает Мелконов. — На подаренные средства союзники закупают оружие в США, так что в выигрыше оказываются в первую очередь американские поставщики».

Аналогичную точку зрения высказал полковник запаса, бывший представитель Латвии в высшем военном командовании НАТО Раймонд Рубловскис: «Более 170 миллионов долларов — это для прибалтийских стран серьезная сумма. Но с точки зрения мировых военных расходов и бюджетов это скромные деньги. Скорее всего, это финансирование будет тратиться под американским контролем и наверняка пойдет на закупку вооружения в США».

Впрочем, канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов не скрывает, что полученные от американцев деньги пойдут на усовершенствование инфраструктуры для размещения войск США. «Вопрос в том, способны ли Вооруженные силы США быстро прибыть на место со всем необходимым и, если нужно, встать на защиту вместе с нашими военными и уже присутствующими здесь силами НАТО, — объясняет Всевиов. — Невозможно за ночь просто перебросить куда-то новые высокотехнологичные системы вооружения в надежде, что они сразу начнут эффективно работать совместно c находящимися в этом регионе войсками. Чтобы все получилось, надо заранее подготовить инфраструктуру, разработать процедуры управления и так далее».

А еще в Таллине планируют потратить американские деньги на боеприпасы для противотанковых комплексов Javelin, артиллерийские снаряды и средства разведки. В пресс-службе эстонского министерства обороны заявили, что пока не готовы назвать точные сроки закупок, но в том, что они будут, нет никаких сомнений. Договор на закупку 80 комплексов Javelin на 40 миллионов евро Эстония подписала еще в ноябре 2014 года. Боеприпасы к ним потребуются в любом случае.

Оснащение армии противотанковыми ракетами прописано в плане развития Национальной обороны страны до 2022 года. И хотя, по словам Всевиова, боеприпасы — весьма существенная статья расходов, отказаться от них нельзя. Он, правда, заметил, что в боевой подготовке большое значение имеют системы симуляторов, благодаря которым боеприпасы расходуются меньше, но полностью переходить на тренажеры эстонские военные не желают.

«Если в армии нет бойцов или у бойцов нет оружия и боеприпасов — эта армия небоеспособна», — заявил министр обороны Юри Луйк . В этом смысле возможность сэкономить благодаря американскому предложению стало для эстонских военных настоящим подарком.

Рады американской помощи и в Латвии. В конце прошлого года президент Раймонд Вейонис утвердил закон, согласно которому в 2018 году государство поднимет расходы на армию до требуемых НАТО двух процентов ВВП (576,34 миллиона евро) ежегодно. Однако условие потратить большую часть американских денег на приобретение крупнокалиберного вооружения едва ли будет выполнено. Не так давно Латвия уже воспользовалась выгодным предложением, закупив в Австрии подержанные американские 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) серии M109.

Расходы на приобретение одной единицы в зависимости от модификации составили от 60 тысяч до 140 тысяч евро. Всего куплено 47 единиц техники, первые САУ доставили в Латвию минувшей осенью. Эти гаубицы в середине 1990-х Австрия купила у Великобритании , в 2003-2007 годах их модернизировали и поставили на консервацию. Теперь, скорее всего, американскую дотацию латыши потратят на закупку стрелкового оружия и гранатометов. Но то, что это будет вооружение, произведенное в США, — однозначно.

Что касается анонсированных программ по укреплению вооруженных сил, то, как полагает Юрий Мелконов, речь идет об офицерских курсах. Американцы уже заявили, что выделят не менее 3,5 миллиона долларов на программу обучения студентов из Латвии, Литвы и Эстонии в военных академиях США. Что-то наверняка придется потратить на строительство новых казарм, арсеналов, ангаров для бронетехники, на модернизацию полигонов. «С тех пор как в регион прибыли три международных батальона НАТО, количество боевой техники в балтийских странах заметно увеличилось, — отмечает Мелконов. — А вот обслуживающая инфраструктура пока отстает, поэтому для своего же удобства американцы постараются ее улучшить».

Часть американской помощи уйдет на модернизацию средств связи и на покупку беспилотников. В частности, Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в рамках программы военного финансирования США получат беспилотные летательные аппараты на три миллиона долларов. В распоряжение НВС поступят системы RQ-20A Puma компании AeroVironment, предназначенные для выполнения разведывательных операций.

Помимо этого, латвийская армия получит от США 62 тактических транспортных средства Polaris MRZR-2, MRZR-4 и MV-850 производства фирмы Polaris Government & Defense, а также несколько машин, оснащенных устройствами мобильного наблюдения. Из бюджета Латвии будет оплачена лишь пятая часть этих поставок. Первые машины поступят в распоряжение НВС уже в мае этого года.

И, наконец, последняя латвийская беда — дороги. В Риге озаботились тем, что местная транспортная сеть может не выдержать военных нагрузок. Выяснилось, что большинство здешних дорог и мостов — как автомобильных, так и железнодорожных — совершенно не годятся для перевозки крупногабаритной и тяжелой военной техники. Но теперь есть надежда, что вся транспортная инфраструктура будет подготовлена на случай срочной переброски войск.

Что касается Литвы, то в нынешнем году ей выделят на военные закупки около 265 миллионов евро. Однако и в прошлом, и в позапрошлом году страна активно покупала военную технику. Литовская армия получила норвежские зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS на сумму более 110 миллионов евро, 88 боевых машин пехоты Boxer германо-нидерландского производства за 385 миллионов евро, а еще 21 самоходную гаубицу PzH2000, 26 бронированных командных машин M577 V2 и 6 эвакуационных танков BPZ2 из Германии за 16 миллионов евро. И, наконец, военные получили 340 пятитонных грузовиков UNIMOG от Daimler AG за 60 миллионов евро.

Обеспечив себя техникой, в Литве задумали провести капитальную реконструкцию военной инфраструктуры — на это, видимо, и пойдет значительная часть американских дотаций. Министерство обороны планирует в ближайшие несколько лет построить три новых военных городка — один в Вильнюсе и два в западной части страны. Также военные давно мечтают получить зенитно-ракетные комплексы Patriot. А по мнению министра обороны Раймундаса Кароблиса , Литве не хватает противотанкового оружия большой дальности.