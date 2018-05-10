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Корабли НАТО вошли в Финский залив
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Корабли НАТО вошли в Финский залив 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Эстонии первая группа тральщиков НАТО вошла в Минную гавань Финского залива.
Суда примут участие в учениях Open Spirit, которые с 11 по 25 мая организовали ВМС республики. Задачей кораблей Североатлантического блока станет обнаружение, картографирование и уничтожение взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.
В составе постоянной противоминной группы пять кораблей. Это флагманский голландский корабль поддержки Mercuur, а также четыре минных тральщика: норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Narcis и немецкий Bad Bevensen.
Как сообщили в штабе ВМС, «на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер».
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