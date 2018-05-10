Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» покинул порт Лимасол

Корабль зашёл на Кипр 8 мая. За время стоянки в гостях у экипажа побывали сотрудники Посольства Российской Федерации , а в День Победы фрегат посетили жители и гости Лимасола.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, покинул город Лимасол (Республика Кипр).

Корабль зашёл в порт 8 мая.

За время стоянки в гостях у экипажа побывали сотрудники Посольства Российской Федерации, а в День Победы корабль посетили жители и гости Лимасола.

Российские моряки, в свою очередь, совершили экскурсионные прогулки по городу.

В настоящее время фрегат продолжает выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.