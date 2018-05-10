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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» покинул порт Лимасол
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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» покинул порт Лимасол 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Корабль зашёл на Кипр 8 мая. За время стоянки в гостях у экипажа побывали сотрудники Посольства Российской Федерации, а в День Победы фрегат посетили жители и гости Лимасола.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, покинул город Лимасол (Республика Кипр).
Корабль зашёл в порт 8 мая.
За время стоянки в гостях у экипажа побывали сотрудники Посольства Российской Федерации, а в День Победы корабль посетили жители и гости Лимасола.
Российские моряки, в свою очередь, совершили экскурсионные прогулки по городу.
В настоящее время фрегат продолжает выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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