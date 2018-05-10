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Бойцы противодиверсионного отряда Балтийской военно-морской базы в ходе тренировки уничтожили условных диверсантов
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Бойцы противодиверсионного отряда Балтийской военно-морской базы в ходе тренировки уничтожили условных диверсантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме этого, под воду спустились водолазы, которые успешно обезвредили магнитные мины, которые успел установить «противник».
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы Балтийского флота совместно с вертолетами морской авиации провели тренировки по отработке навыков обнаружения, блокирования и уничтожения условных террористов на побережье.
На первом этапе тренировок вертолет Ка-27ПС морской авиации во время облета побережья обнаружил группу условных диверсантов и передал координаты подразделению противодиверсионного отряда. На следующем этапе бойцы выдвинулись из Балтийской военно-морской базы на быстроходных патрульных катерах «Раптор» в район нахождения условной бандгруппы.
В считанные минуты противодиверсионные группы достигли указанного района и, обнаружив условного противника, блокировали его огнем из крупнокалиберного пулемета, установленного на катере. Под прикрытием огня на побережье высадился десант. Кроме этого, под воду спустились водолазы, которые скрытно уничтожили огневые точки «диверсантов». Работу водолазов завершила наземная группа, уничтожившая остальных условных террористов.
В ходе тренировок бойцам ПДСС предстояло уничтожить условных диверсантов под водой в районе пункта базирования кораблей. Группе захвата необходимо было обнаружить и обезвредить подводного противника и магнитные мины, которые по замыслу тренировки они успели установить. Для этого были задействованы водолазы.
Все мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки отрядов по борьбе с ПДСС при строгом соблюдении мер безопасности во время проведения стрельб и водолазных спусков.
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