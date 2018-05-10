Артиллеристы ЗВО получили партию противотанковых самоходных комплексов «Штурм-С»

Комплекс может обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий, рельефа местности и времени суток. Это позволяет обстреливать любые малоразмерные бронированные цели и вертолёты в режиме зависания и подлёта.

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

«Отдельная артиллерийская бригада сформировалась в конце прошлого года, и на её вооружение поступают новейшее образцы вооружения и военной техники. Сейчас по гособоронзаказу получено более 10 противотанковых ракетных комплексов. Расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом», — отметил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев

«Штурм-С» — самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПРК). В его состав входят: боевая машина и управляемые ракеты, средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Управляемые ракеты могут быть снабжены фугасной, кумулятивной или стержневой боевой частью.

СПРК «Штурм-С» может обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий, рельефа местности и времени суток. Это позволяет обстреливать любые малоразмерные бронированные цели и вертолёты в режиме зависания и подлёта. Максимальная высота поражения воздушных целей составляет 3 тыс. метров. Максимальная высота применения не менее 4 тыс. метров.