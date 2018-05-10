Грызлов рассказал о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе

Борис Грызлов. МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Боевые действия на Донбассе прекратились, есть отдельные нарушения режима прекращения огня, но боевых действий нет, и это достижение; в связи с этим можно говорить о решении политических, экономических и гуманитарных вопросов, заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине

"То, что касается темы, которая в минских соглашениях является первой, то есть обеспечение безопасности, то нужно сказать, что боевые действия как таковые прекратились. Есть отдельные нарушения режима превращения огня, но боевых действий нет. И это тоже большое достижение. И можно в связи с этим уже говорить о политических вопросах, экономических, гуманитарных", — заявил Грызлов.

Он добавил, что эти вопросы обсуждаются в рамках «нормандского формата» (Украина, Россия, ФРГ Франция ), и если речь идёт о встречах на уровне глав государств — это «очень важные встречи, которые нам, членам минской контактной группы, дают ориентир, и мы в рамках этого ориентира дальше действуем».

"Конечно, он (формат — ред.) актуален", — отметил Грызлов, добавив, что у него нет информации, когда может состояться следующая встреча в Нормандском формате на высшем уровне.