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Грызлов рассказал о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе
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Грызлов рассказал о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Боевые действия на Донбассе прекратились, есть отдельные нарушения режима прекращения огня, но боевых действий нет, и это достижение; в связи с этим можно говорить о решении политических, экономических и гуманитарных вопросов, заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"То, что касается темы, которая в минских соглашениях является первой, то есть обеспечение безопасности, то нужно сказать, что боевые действия как таковые прекратились. Есть отдельные нарушения режима превращения огня, но боевых действий нет. И это тоже большое достижение. И можно в связи с этим уже говорить о политических вопросах, экономических, гуманитарных", — заявил Грызлов.
Он добавил, что эти вопросы обсуждаются в рамках «нормандского формата» (Украина, Россия, ФРГ, Франция), и если речь идёт о встречах на уровне глав государств — это «очень важные встречи, которые нам, членам минской контактной группы, дают ориентир, и мы в рамках этого ориентира дальше действуем».
"Конечно, он (формат — ред.) актуален", — отметил Грызлов, добавив, что у него нет информации, когда может состояться следующая встреча в Нормандском формате на высшем уровне.
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