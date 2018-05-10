Военная техника мотострелкового соединения ЮВО в Дагестане переводится на летний режим эксплуатации

Всего военнослужащими к новому учебному периоду будет подготовлено около 900 единиц ВВТ, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Дагестане , начались плановые работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Всего силами экипажей машин и водителей к новому учебному периоду будет подготовлено около 900 единиц ВВТ, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

При этом будет использовано более 7 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок, на каждой единице ВВТ будет выполнено до 50 технических операций.

По результатам тщательной проверки специально созданной комиссии из числа командного состава соединения обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в новом учебном периоде.