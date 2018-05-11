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В 58-й армии ЮВО половина вооружения и военной техники переведена на летний режим эксплуатации
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В 58-й армии ЮВО половина вооружения и военной техники переведена на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Вся техника ремонтируется в пунктах постоянной дислокации воинских частей в Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане.
До конца мая в соединениях и воинских частях 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) будет завершен перевод на летний режим эксплуатации около 8 тыс. единиц вооружения и военной техники.
Вся техника проходит ремонт в пунктах постоянной дислокации воинских частей в Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. В подготовительном периоде выездные ремонтные бригады подразделений материально-технического обеспечения также осуществляют ремонт военной техники непосредственно в местах ее применения.
В процессе работ широко используются новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, в состав которых входит свыше 20 видов специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, в том числе и в полевых условиях.
При проведении работ силами экипажей машин, водителей было проделано до 50 технических операций на каждой штатной единице техники. Будет использовано около 200 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.
С военнослужащими пройдут занятия по изучению вопросов, связанных с особенностями эксплуатации вооружения и военной техники в летнем периоде.
По окончании перевода в соединениях и воинских частях ЮВО пройдут мероприятия по перезакреплению экипажей за каждой единицей техники.
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