В 58-й армии ЮВО половина вооружения и военной техники переведена на летний режим эксплуатации

Ингушетии, Чечне и Дагестане. Вся техника ремонтируется в пунктах постоянной дислокации воинских частей в Северной и Южной Осетии

До конца мая в соединениях и воинских частях 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) будет завершен перевод на летний режим эксплуатации около 8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Вся техника проходит ремонт в пунктах постоянной дислокации воинских частей в Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. В подготовительном периоде выездные ремонтные бригады подразделений материально-технического обеспечения также осуществляют ремонт военной техники непосредственно в местах ее применения.

В процессе работ широко используются новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, в состав которых входит свыше 20 видов специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, в том числе и в полевых условиях.

При проведении работ силами экипажей машин, водителей было проделано до 50 технических операций на каждой штатной единице техники. Будет использовано около 200 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

С военнослужащими пройдут занятия по изучению вопросов, связанных с особенностями эксплуатации вооружения и военной техники в летнем периоде.

По окончании перевода в соединениях и воинских частях ЮВО пройдут мероприятия по перезакреплению экипажей за каждой единицей техники.