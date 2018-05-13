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Современную технику связи соединения управления ЮВО испытали на марше
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Современную технику связи соединения управления ЮВО испытали на марше 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе колонны находилось более 20 единиц техники, в том числе командно-штабные машины на базе «КамАЗа» Р-149АКШ и станции спутниковой связи Р-439МД2.
Подразделения бригады управления Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, совершили 250-ти километровый марш в Краснодарский край. В составе автомобильной колонны находилось более 20 новейших образцов техники, в том числе командно-штабные машины на базе «КамАЗа» Р-149АКШ, предназначенные для организации засекреченной связи в сложных условиях эксплуатации и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях, а также станции спутниковой связи Р-439МД2 на базе бронеавтомобиля К1Ш1.
Прибыв в указанный район, личный состав подразделений связи развернул полевой пункт управления, организовал связь с вышестоящим штабом.
На марше и в районе развертывания подразделения охраны отразили атаку диверсионной группы условного противника, отработали задачи радиационной, химической и биологической разведки, инженерного оборудования полевого лагеря и маскировки.
Безопасность полевого пункта управления и контроль маскировки обеспечили расчет беспилотных летательных аппаратов и войсковое подразделение военной полиции.
Используя сирийский опыт, защиту полевого пункта управления обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и военные инженеры.
Ранее личный состав соединения управления был поднят по тревоге. Для выполнения учебно-боевой задачи с выполнением передислокации привлечено около 100 специалистов связи, а также подразделения всестороннего обеспечения.
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