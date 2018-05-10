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Военные метеорологи ВВО применили в Арктической зоне современный мобильный комплекс приема метеорологической информации «Сюжет-МБ»
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Военные метеорологи ВВО применили в Арктической зоне современный мобильный комплекс приема метеорологической информации «Сюжет-МБ» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Развертывание комплекса на мысе Шмидта позволило значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля.
Военнослужащие гидрометеорологической службы Восточного военного округа подготовили метеосводку для полетов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации «Сюжет-МБ».
Для подготовки метеосводки специалисты определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.
В рамках практической части занятий расчеты выполнили нормативы по развертыванию мобильного комплекса и получению метеоданных от орбитальных космических аппаратов.
Помимо этого, военные метеорологи провели комплекс мероприятий по наблюдению за фактическим состоянием гидрометеообстановки, сбору, приему, анализу и распространению информации по фактическому и прогнозируемому состоянию обстановки.
Развертывание комплекса «Сюжет-МБ» на мысе Шмидта позволило значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в заданном районе.
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