Военные метеорологи ВВО применили в Арктической зоне современный мобильный комплекс приема метеорологической информации «Сюжет-МБ»

Развертывание комплекса на мысе Шмидта позволило значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля

Военнослужащие гидрометеорологической службы Восточного военного округа подготовили метеосводку для полетов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации «Сюжет-МБ».

Для подготовки метеосводки специалисты определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

В рамках практической части занятий расчеты выполнили нормативы по развертыванию мобильного комплекса и получению метеоданных от орбитальных космических аппаратов.

Помимо этого, военные метеорологи провели комплекс мероприятий по наблюдению за фактическим состоянием гидрометеообстановки, сбору, приему, анализу и распространению информации по фактическому и прогнозируемому состоянию обстановки.

Развертывание комплекса «Сюжет-МБ» на мысе Шмидта позволило значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, при выполнении задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в заданном районе.