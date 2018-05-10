Инженеры российской военной базы в Южной Осетии приступили к подготовке военных полигонов к летнему периоду обучения

В течение месяца под руководством начальника инженерной службы военной базы будут проводиться мероприятия на местности, в том числе оборудование учебно-материальной базы, подготовка укрытий, капониров и других инженерных сооружений.

Подразделения инженерных войск российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Южной Осетии , приступили к подготовке общевойсковых полигонов к летнему периоду обучения.

Общее количество привлекаемых сил и средств составляет более 100 военнослужащих, 4 специально обученных минно-розыскных собаки и 20 единиц военной и специальной техники.

В соответствии с планом подготовительного периода войск военного округа в течение месяца будут проводиться различные мероприятия на местности под руководством начальника инженерной службы военной базы, в том числе оборудование учебно-материальной базы, подготовка укрытий, капониров и других инженерных сооружений на тактических полях и местах подготовки специальных войск.

Общая площадь полигона, подлежащая проведению на ней комплексного инженерного оборудования, составляет около 3000 гектаров.