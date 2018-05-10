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Инженеры российской военной базы в Южной Осетии приступили к подготовке военных полигонов к летнему периоду обучения
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Инженеры российской военной базы в Южной Осетии приступили к подготовке военных полигонов к летнему периоду обучения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца под руководством начальника инженерной службы военной базы будут проводиться мероприятия на местности, в том числе оборудование учебно-материальной базы, подготовка укрытий, капониров и других инженерных сооружений.
Подразделения инженерных войск российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Южной Осетии, приступили к подготовке общевойсковых полигонов к летнему периоду обучения.
Общее количество привлекаемых сил и средств составляет более 100 военнослужащих, 4 специально обученных минно-розыскных собаки и 20 единиц военной и специальной техники.
В соответствии с планом подготовительного периода войск военного округа в течение месяца будут проводиться различные мероприятия на местности под руководством начальника инженерной службы военной базы, в том числе оборудование учебно-материальной базы, подготовка укрытий, капониров и других инженерных сооружений на тактических полях и местах подготовки специальных войск.
Общая площадь полигона, подлежащая проведению на ней комплексного инженерного оборудования, составляет около 3000 гектаров.
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