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Завершаются ходовые испытания «Кометы 120М»
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Завершаются ходовые испытания «Кометы 120М» 

Калашников Media 45 минут назад
Концерн «Калашников» завершает ходовые испытания морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» производства АО «ССЗ „Вымпел“. Ходовые испытания проходили в акватории Чёрного моря в течение апреля. Все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации.
»Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна. Для комфортного пребывания пассажиров на борту во время рейса, салон «Кометы» будет иметь современный интерьер, двуклассную компоновку кресел и систему кондиционирования воздуха», — прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.
В рамках заключительного этапа судну на подводных крыльях предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров. Затем на «Комете» завершится отделка и окраска в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и судно будет передано заказчику.
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