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Российские артиллеристы получили партию новых комплексов «Штурм-С»
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Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества

Российские артиллеристы получили партию новых комплексов «Штурм-С» 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Артиллерийская бригада Западного военного округа, сформированная только в конце прошлого года, получила 10 новых самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С». По мнению военных, эта техника должна серьезно повысить огневую мощь подразделения, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
СПРК «Штурм-С» — это своеобразный снайпер, который может точечно уничтожать бронетехнику противника, укрепления, а в исключительных случаях «подрабатывать» комплексом противовоздушной обороны.
Основа самоходного противотанкового ракетного комплекса — невзрачный, но очень популярный в войсках тягач МТ-ЛБ. Он отличается неприхотливостью и высокой проходимостью по бездорожью. Однако, броня и серьезное вооружения у него отсутствуют, что в итоге может сыграть злую шутку с противником. Так как спутать безобидный тягач со «Штурмом-С» несложно.
А вовремя не опознать самоходный противотанковый комплекс — смертельно опасно. В боекомплект «Штурма-С» входят 12 ракет разных модификаций с радиусом действия до 5 километров. Например, 9М120 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью для уничтожения тяжелой техники. Она пробивает защиту, эквивалентную 800 миллиметрам гомогенной, то есть сплошной брони. Имеются также осколочно-фугасные и объемно-детонирующие боеприпасы для уничтожения пехоты и укреплений.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, одна из версий ракеты оснащена стержневой боевой частью. Такие обычно ставят на зенитные и авиационные ракеты.
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