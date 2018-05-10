Появились данные о работе украинских ЧВК в Африке

Российские и украинские частные военные компании (ЧВК) продвигают свои услуги на международный рынок, одним из главных рынков для них сейчас является Африка, пишут французские СМИ.

Украинская частная военная компания Omega Consulting Group недавно открыла свое представительство в Буркина-Фасо , передает блог bmpd в LiveJournal со ссылкой на Intelligence online. Эта ЧВК уже функционирует в Ираке , и она намерена получать контракты в африканском регионе как от государственных игроков, так и от частного бизнеса. Другая украинская компания UPMC также планирует выходить на международный рынок, говорится в материале.

Отмечено, что первые ЧВК появились на Украине еще во времена правления президента Виктора Януковича . Vega Strategic Services была создана в мае 2011 года, Omega Consulting Group — в 2013 году. Ее основал Андрей Кебкало, одни из учредителей Vega Strategic Services.

Сейчас Украина не имеет четко выраженной позиции по отношению к ЧВК, отмечает автор. Минобороны страны долгое время полагало, что эти компании предоставляют услуги наемников и до недавних пор занимало отрицательную позицию. Однако недавно депутат Рады Евгений Дейдей недавно озвучил свое намерение внести на рассмотрение законопроект о легализации военных компаний.

Автор отмечает, что, кроме политических интересов, украинские или российские компании имеют преимущества в глазах потенциальных клиентов. Личный состав таких ЧВК имеет опыт ведения боевых действий и довольствуются разумными зарплатами. Сообщается, что начальная зарплата в «ЧВК Вагнера» составляет около 2 тыс. долларов.

Вместе с тем, российские ЧВК также проникают в Африку, утверждает автор. По его мнению, российские «Силы специальных операций», которые защищают президента ЦАР Фаустина Аршанжа Туадера, на самом деле являются сотрудниками ЧВК. Его охрана теперь состоит из сотрудников «ЧВК Вагнера», сообщили источники.

Контракт с вагнеровцами вызывает все большее беспокойство у западных посольств, пишет автор. Соглашение с ЦАР якобы стало частью большого пакета контрактов на поставку оружия, заключенного в декабре 2017 года.

По контракту с российским правительством сотрудники «ЧВК Вагнера» также были размещены на востоке Украины, а затем и Сирии , говорится в материале. В Сирии компания существует под названием Evro Polis и осуществляет поддержку как операций российских вооруженных сил, так и защиту объектов компаний «Лукойл» «Газпром» . Высказано предположение, что «ЧВК Вагнера» могло появиться и в Судане

В апреле докладом Conflict Intelligence Team опубликовал доклад, в котором рассказывается о деятельности «вагнеровцев» в ЦАР. Ранее МИД России сообщал, что в конце января-начале февраля в ЦАР поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.

Ранее сообщалось о работе ЧВК «Вагнера» в Сирии и в Судане. Однако официальных подтверждений связи «вагнеровцев» с российскими властями не было.