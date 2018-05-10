Около 10 летно-тактических учений проведено в зимнем периоде обучения с военными летчиками ЮВО

Основное внимание на ЛТУ уделялось совершенствованию навыков пилотирования в условиях низкой облачности, туманов на малой высоте, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.

В зимнем периоде обучения с лётчиками авиационной части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области , проведено около 10 лётно-тактических учений (ЛТУ).

В ходе ЛТУ основное внимание уделялось совершенствованию навыков пилотирования в условиях низкой облачности, туманов на малой высоте, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.

В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено более 200 бомб и неуправляемых ракет, свыше 500 раз применялось стрелковое вооружение.

Летчики авиачасти налетали более 600 часов, в полном объеме выполнив план по общему налету в зимнем периоде обучения.