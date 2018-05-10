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Около 10 летно-тактических учений проведено в зимнем периоде обучения с военными летчиками ЮВО
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Около 10 летно-тактических учений проведено в зимнем периоде обучения с военными летчиками ЮВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Основное внимание на ЛТУ уделялось совершенствованию навыков пилотирования в условиях низкой облачности, туманов на малой высоте, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.
В зимнем периоде обучения с лётчиками авиационной части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области, проведено около 10 лётно-тактических учений (ЛТУ).
В ходе ЛТУ основное внимание уделялось совершенствованию навыков пилотирования в условиях низкой облачности, туманов на малой высоте, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.
В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено более 200 бомб и неуправляемых ракет, свыше 500 раз применялось стрелковое вооружение.
Летчики авиачасти налетали более 600 часов, в полном объеме выполнив план по общему налету в зимнем периоде обучения.
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