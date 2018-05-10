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Знак «Триумф Российского флота» появится в Кронштадте ко Дню ВМФ
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Знак «Триумф Российского флота» появится в Кронштадте ко Дню ВМФ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Кронштадте установят памятный знак «Триумф Российского флота», сообщает пресс-служба Смольного. Он появится на Якорной площади ко Дню Военно-Морского Флота — 29 июля.
Проект памятного знака находится под контролем вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.
«Памятный знак устанавливается в целях увековечивания памяти о первом морском параде Петра I, проходившем в Кронштадте в честь создания Российского флота, — подчеркнул он. — Уже в наши дни Кронштадт принимает Главный Военно-морской парад России, что имеет важное патриотическое значение для общества, для молодежи».
Знак «Триумф Российского флота» установят за счет внебюджетных источников.
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