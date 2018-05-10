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Украина придумала способ «преодолеть зависимость от России» в авиастроении
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Украина придумала способ «преодолеть зависимость от России» в авиастроении 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Кабинет министров Украины одобрил стратегию возрождения авиастроения до 2022 года, предложенную минэкономразвития страны.
Целью стратегии является восстановление стабильного развития авиастроения и обеспечение рентабельности высокотехнологичного производства авиатехники в стране, говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.
По словам министра Степана Кубива, страна имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. «Между тем, сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», — сказал он.
В частности, стратегия предлагает провести модернизацию производства самолетов Ан, вертолетов Ми, начать импортозамещение комплектующих из России и провести структурное реформирование предприятий отрасли.
Кубив надеется, что это позволит увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей и сохранить 60 тыс. рабочих мест.
Также предполагается, что в результате реализации стратегии произойдет разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов, повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в авиастроение.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему украинское авиастроение находится в кризисе.
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