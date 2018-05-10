Российский авианосец «Шторм»: на что он будет способен

Геополитический баланс в трёх регионах мира в скором времени может измениться, гласит громкий заголовок одной из недавних статей издания Military Watch. Виновником трансформации, по мнению СМИ, должно стать создание Россией авианосца «Шторм». Благодаря чему новый отечественный корабль сможет изменить расклад сил на планете?

Применение найдётся

«В трёх зонах с ключевым стратегическим значением, где российские военно-морские силы в настоящее время расширяют своё присутствие, баланс сил не столь решителен в их пользу, и суперавианосец вполне может оказаться значительным активом», — говорится в статье Military Watch. Как пишет издание, «Шторм» — пока что проектируемый авианесущий корабль — способен стать «игровым чейнджером» в Средиземноморье, Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

На Ближнем Востоке развёртывание судна стало бы решающим шагом «для укрепления безопасности Дамаска » и позволило бы Москве предоставить «гораздо лучшие гарантии своему критическому союзнику». «Если оборонные связи России по всему Персидскому заливу продолжат укрепляться, то развертывание суперавианосца в этом регионе станет символом поддержки своих региональных партнёров», — констатировали журналисты. [С-BLOCK]

В Арктике — стратегическом регионе как с точки зрения расположения, так и с точки зрения богатства природными ресурсами — появление «Шторма», отмечает Military Watch даст России превосходство над соперниками, преимущественно США Канадой . По мнению СМИ, доминирование в Арктике способно оправдать даже немалые траты на программу по созданию авианосца, которые оцениваются в 350 миллиардов рублей.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе же размещение «Шторма» стало бы достойным ответом на агрессивные действия западных стран. США, Франция Япония уже базируют в АТР свои авианосцы. Перебросить к берегам Азии свои корабли планирует также Великобритания . Всё это создаёт напряжённость у границ одного из главных союзников России — Китая . Осознавая угрозу, КНР, конечно, развивает свой флот, однако развёртывание российского авианосца стало бы куда более весомым аргументом в пользу Пекина.

Пожалуй, единственным местом, где применение «Шторма», будет бессмысленным, констатирует Military Watch, окажется район Чёрного моря. Но и то далеко не потому, что там судно не сможет проявить себя: действующие международные договоры запрещают размещать авианосцы в этом регионе, да и российские военные неоднократно подчёркивали, что Черноморский флот способен дать отпор любым враждебным силам.

Колоть льды и нести самолёты пятого поколения

Почему «Шторм» способен изменить положение на геополитической доске в любом регионе, в каком бы он не появился? Для Military Watch ответ очевиден: российский авианосец станет первым в мире кораблём, несущим на самолёты пятого поколения. Ожидается, что его авиагруппа будет включать в себя до 90 единиц техники, часть из которых составят приспособленные специально для взлёта с палубы многоцелевые истребители Су-57. По сравнению с американским аналогом — F-22 — отечественный самолёт обладает большей дальностью действия, более мощными двигателями, большей скоростью — до 2600 километров в час. Поэтому дуэт Су-57 и «Шторма» ожидаемо претендует на неоспоримое господство на воде и в воздухе.

Кроме того, российский авианосец будет приспособлен к работе в экстремальных климатических условиях, благодаря чему судну не будет равных в Арктике. В 2016 году стало известно, что корабли проекта получат ядерные силовые установки. Вероятно, это будут атомные реакторы РИТМ-200, испытанные ранее на ледоколе «Арктика». При этом планируется, что ядерная энергоустановка будет сочетаться с газотурбинной. Это позволит «Шторму» буквально со скоростью катера покинуть точку нахождения, затем перейдя на 120 суток на автономный ход. [С-BLOCK]

Впечатляют и основные характеристики проекта российского авианосца. Ожидается, что его длина составит 330 метров, ширина — 40 метров. Скорость хода — 30 морских узлов. Срок эксплуатации — 50 лет. На борту «Шторма» сможет разместиться до четырёх тысяч человек, а в качестве стартовых систем будут использоваться и трамплин, и разгонные устройства.

В Крыловском государственном научно-исследовательском центре ( КГНЦ ), где и был разработан проекта авианосца, обещают, что корабль будет способен наносить удары по наземным и морским целям при помощи собственного оружия, обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО. Конкретика в данном случае засекречена, однако эксперты предполагают, в частности, что «Шторм» сможет нести до нескольких сотен крылатых ракет, бомб и противоторпед, а также будет оборудован четырьмя установками С-500 «Прометей» и двумя системами противоторпедной защиты.

Баланс сил изменится к 2032 году

О желании создать полноценный авианосец для российского флота Минобороны говорило ежегодно много лет. В ведомстве отмечали, что без «морских аэродромов» невозможно добиться сбалансированности вооружённых сил. Однако до дела руки у властей не доходили долго: в советское время — из-за веры в баллистические ракеты как панацею от всех угроз, в ранние российские годы — из-за банального недостатка средств.

Решительный шаг в сторону устранения имеющегося пробела был сделан в июле 2013 года, когда на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге специалистам впервые была показана масштабная модель многоцелевого авианосца. Через два года, на форуме «Армия-2015», макет был представлен публике.