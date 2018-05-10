Разведчики ВВО подорвали «вражеский» танк: кадры учений

Хабаровском крае разведчики ВВО приняли участие в учении, в ходе которого вывели из строя танки условного противника.

Согласно легенде учений, танковое подразделение попыталось обойти группировку сил с тыла.

Движение бронетехники было обнаружено с помощью беспилотников, после чего на пути следования колонны была организована засада.

В ходе учебного боя разведчики осуществили условный подрыв на маршруте следования и установили дымовую завесу, создав условия для покидания экипажами боевых машин и уничтожили условного противника.