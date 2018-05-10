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На Камчатке в День Победы проведена выставка лучших фоторабот корреспондентов газеты «Тихоокеанская вахта»
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На Камчатке в День Победы проведена выставка лучших фоторабот корреспондентов газеты «Тихоокеанская вахта» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Большинство работ выполнены во время выхода кораблей в море, полетов авиации и в период проведения различных учений на Камчатке.
9 мая на главной площади города Петропавловска-Камчатского прошла фотовыставка, приуроченная к празднованию Дня Победы.
Фотовыставка подготовлена корреспондентами газеты «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России совместно с Музеем Воинской Славы Петропавловска-Камчатского.
На фотографиях отражены самые яркие и запоминающиеся моменты боевой подготовки летчиков морской авиации, морских пехотинцев, моряков группировки войск и сил, а также подводных сил Тихоокеанского флота. Большинство работ выполнены корреспондентами во время выхода кораблей в море, полетов авиации и в период проведения различных учений на Камчатке.
Это уже третий совместный проект редакции военной газеты и Музея Воинской Славы. Первые две фотовыставки вызвали большой интерес у жителей и гостей Камчатки и сейчас представлены в музее в отдельной экспозиции на постоянной основе. В течение прошлого года сотрудники музея посетили с этой экспозицией самые отдаленные города и поселка полуострова.
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