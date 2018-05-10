Военнослужащие отряда ПДСС Ленинградской военно-морской базы отработали водолазные спуски со средствами движения

Количество часов нахождения водолазов под водой в мае этого года возрастет почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы приняли участие в тренировках по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя.

В ходе тренировок военнослужащими были выполнены стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС, отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, а также проведен поиск возможных средств, подводных тайников и схронов в районе базирования сил флота.

Количество часов нахождения водолазов под водой в мае этого года возрастет почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. В дальнейшем интенсивность боевой подготовки будет только увеличиваться.