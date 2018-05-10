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Военнослужащие отряда ПДСС Ленинградской военно-морской базы отработали водолазные спуски со средствами движения
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Военнослужащие отряда ПДСС Ленинградской военно-морской базы отработали водолазные спуски со средствами движения 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Количество часов нахождения водолазов под водой в мае этого года возрастет почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы приняли участие в тренировках по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя.
В ходе тренировок военнослужащими были выполнены стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС, отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, а также проведен поиск возможных средств, подводных тайников и схронов в районе базирования сил флота.
Количество часов нахождения водолазов под водой в мае этого года возрастет почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. В дальнейшем интенсивность боевой подготовки будет только увеличиваться.
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