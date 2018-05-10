Группы «Ундервуд» и «7Б» примут участие в подмосковном авиашоу

В Подмосковной Кубинке 12 мая пройдет празднования 80‐летия Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. На мероприятии посетители смогут сфотографироваться и познакомиться поближе с последними разработками российских ВВС, сообщило ИА НСН

Это будет грандиозное событие с авиашоу. Дети и их родители смогут прикоснуться к самолетам, посмотреть их вблизи. Будут выставлены Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-30. Скорее всего, можно будет попасть в кабину пилота

летчик пилотажной группы «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

Участие в шоу также примут «Беркуты» на вертолетах Ми-28 и пилоты из Липецка на Су-25. Грандиозное мероприятие будет сопровождаться песнями российских рок-групп «Ундервуд» и «7Б».