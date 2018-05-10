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Группы «Ундервуд» и «7Б» примут участие в подмосковном авиашоу
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Группы «Ундервуд» и «7Б» примут участие в подмосковном авиашоу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Подмосковной Кубинке 12 мая пройдет празднования 80‐летия Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. На мероприятии посетители смогут сфотографироваться и познакомиться поближе с последними разработками российских ВВС, сообщило ИА НСН.
Это будет грандиозное событие с авиашоу. Дети и их родители смогут прикоснуться к самолетам, посмотреть их вблизи. Будут выставлены Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-30. Скорее всего, можно будет попасть в кабину пилота
летчик пилотажной группы «Стрижи» Дмитрий Косоруков.
Участие в шоу также примут «Беркуты» на вертолетах Ми-28 и пилоты из Липецка на Су-25. Грандиозное мероприятие будет сопровождаться песнями российских рок-групп «Ундервуд» и «7Б».
Летчик‐инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал, почему советский многоцелевой истребитель Су‐27 так пугает США и НАТО.
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