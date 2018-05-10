Догнать Америку не получается: Что мешает русским БПЛА

9 мая на параде Победы состоялась премьера беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Корсар» — он впервые был показан широкой публике на платформе, предназначенной для запуска.

А накануне Министерство обороны распространило 40-секундный ролик, демонстрирующий возможности «Корсара». Ролик внес в умы зрителей некую неразбериху. Гордый «Корсар» реял в воздухе, а в это время внизу эпизодически вспыхивали разрывы неизвестных боеприпасов. Судя по кучности стрельбы, то были высокоточные ракеты. Но при этом БПЛА взлетал без какого бы то ни было ракетного вооружения. И во время захода на цели его «подбрюшье» было абсолютно свободным от ракет.

Министерство обороны сопроводило демонстрационный полет такими словами: «Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы».

Возникает вполне естественный вопрос: так чем же он поражает объекты противника?

Выяснилось, что противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», весящими 42 кг. Это беспилотнику массой 200 кг по силам поднять в воздух. Также есть вариант с неуправляемыми ракетами, их можно взять больше.

Просто в ролике, судя по всему, смонтировали полет «Корсара» с «чужими» взрывами.

Тем не менее, данный беспилотник вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к классу ударных БПЛА. Более того, он способен на основании результатов, полученных в ходе разведки, выдавать целеуказание воздушным и наземным носителям высокоточного оружия большей мощности, чем НУРС и ПТУР «Атака».

Разработка «Корсара» началась в 2013 году в рыбинском КБ «Луч» ( концерн «Вега» ), как чисто разведывательного аппарата. Через некоторое время по требованию Министерства обороны ему добавили ударную функцию.

В нем используется поршневой двигатель с толкающим винтом, обеспечивающий максимальную скорость полета, равную 150 км/ч. Время беспрерывного полета — 12 часов, радиус — 160 км. Размах крыла — 6,5 м, длина фюзеляжа — 4,2 м.

Существуют сведения, что «Корсар» проходит государственные испытания, которые скоро должны завершиться его принятием на вооружение. Военные аппаратом довольны, и ожидают поступления машины в строевые части Сухопутных войск. В Рыбинске уже готов цех по серийному производству. Объединенная приборостроительная корпорация вложила в его создание 120 млн рублей.

В то же время руководство «Ростеха» , к которому относится КБ «Луч», заявляет, что в скором времени ожидается появление новой модификации «Корсара», у которой боевой радиус будет увеличен до 250 км. «Корсар» и сейчас в тактическом отношении опережает американский беспилотник легкого класса RQ-7B Shadow 600, который решает те же самые задачи. Однако у «американца» управляемая дальность лишь 125 км, а время полета — 7 часов. Есть превосходство и в аппаратуре. Так, в «Корсаре» используется комплекс радиоэлектронной борьбы для подавления работы наземных электронных комплексов противника, что облегчает нанесение ракетно-бомбовых ударов. Помимо этого RQ-7B Shadow 600 наносит удары с меньшей точностью, используя 5-килограммовые свободнопадающие бомбы.

Однако есть один неприятный момент. RQ-7B Shadow 600 («Тень») начал серийно производиться более десяти лет назад, он все еще используется в американской армии. И тут Россия выступает в роли догоняющей. Хоть американский прототип и был превзойден, но не за горами время, когда американские конструкторы сделают следующий шаг, а инженеры КБ «Луч» или еще какого-то предприятия ОПК опять засучат рукава и кинутся вдогонку. Впрочем, многие США догоняют, но далеко не у всех это получается. Особенно в такой сфере как БПЛА, которая просела в бытность министром обороны Анатолия Сердюкова , который ввел правило закупать беспилотники в Израиле . То есть кормить чужих конструкторов и гнобить своих.

В обозримом будущем российская армия должна получить от разработчиков более солидные ударные дроны, полезная нагрузка которых достигает сотни и более килограммов. Первым в очереди тут стоял «Дозор-600», разрабатываемый с 2005 года петербургской компанией «Кронштадт». Если бы он появился в начале десятилетия, то все было бы неплохо. «Дозор-600» уступал по полезной нагрузке американскому ветерану «Предатору» меньше, чем в 2 раза, и мог догнать конкурента. Но сейчас в США вовсю эксплуатируется аппарат «Рипер», который поднимает в воздух 1700 кг ракет — значительно больше, чем может «Дозор-600», разработка которого затянулась. В 2013 году Сергей Шойгу потребовал ускорить ход работ. Однако и с этого момента прошло уже 5 лет, а работы все продолжаются и продолжаются.

А за это время вперед вырвался «Иноходец» (это название ОКР), который получил название «Орион». Сейчас он находится уже на финишной прямой. В сентябре-октябре этого года завершаются испытания. После чего будут внесены изменения в документацию по результатам испытаний. И, видимо, в следующем году «Орион» должен быть принят на вооружение.

Интересно, что его разработал тот же самый «Кронштадт», но значительно быстрее. Полезная нагрузка «Ориона» — 450 кг. Продолжительность полета — 24 часа. Максимальный взлетный вес — 1400 кг. Потолок — 8000 м. Максимальная скорость — 250 км/ч.

Подлинно тяжелым ударным беспилотником, который первым попадет в российскую армию, может стать «Альтаир», разработанный в казанском ОКБ им. Симонова. А может, и вовсе никуда не попадет в связи с рядом удручающих обстоятельств.

Это очень серьезная машина, имеющая взлетный вес, превышающий 5 тонн. Масса полезной нагрузки — 2000 кг. Максимальное время полета — 48 часов. Потолок 12 тыс. м. Способен поддерживать связь с центром управления на расстоянии в 450 км без использования спутниковых каналов связи. Все у него как у «взрослого» самолета: РЛС, навигационная система, комплекс управления вооружением.

Разработка шла в заданном планом режиме. Первый полет «Альтаир» совершил летом 2016 года, спустя пять лет после начала разработки. В конце года начались испытания, которые прервались в связи с тем, что Министерство обороны посчитало, что самолет получается очень дорогим — в разработку было вложено 2 млрд рублей. Но в марте 2017 года конфликт был улажен, и испытания продолжились.

Однако ужесточились западные антироссийские санкции, а в беспилотнике используется экономичный немецкий двигатель. Всё встало.

Можно предположить, что все-таки проводятся работы по замещению немецкого двигателя российским аналогом новой разработки. В этом случае появления очень серьезного и необходимого в армии ударного БПЛА можно будет ожидать через пару лет.

В этой связи интересен такой момент. Дизельный 12-цилиндровый 500-сильный двигатель RED А03 производится немецкой компанией RED Aircraft GmbH, которую основал в начале нулевых годов наш бывший соотечественник Владимир Райхлин, выпускник Казанского авиационного института. Двигатель был разработан на средства российского холдинга «Финам» , в том числе и для удовлетворения российских потребностей. В частности, он используется в учебно-тренировочном самолете Як-152. Запрет поставок двигателя в Россию — это для Райхлина очень чувствительный удар. Так что не исключено, что он попытается наладить его производство непосредственно в России.

Будем надеяться, что в скором времени у нас будет полная линейка ударных беспилотников: легкий «Корсар», средний «Орион» и тяжелый «Альтаир».