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В ЗВО проверена готовность систем обнаружения и тушения пожаров
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В ЗВО проверена готовность систем обнаружения и тушения пожаров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено готовности привлекаемых к несению противопожарного дежурства вертолетов армейской авиации, которые оборудованы водосливными устройствами, а также расчетов БЛА.
В специальных противопожарных группах Западного военного округа (ЗВО), созданных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем, проведена проверка готовности к применению систем обнаружения и тушения пожаров, источников противопожарного водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения.
В частности, проверена готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектность пожарных щитов. Особое внимание было уделено постоянной готовности техники, входящей в состав каждой группы. Это автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны.
Также проверена комплектация переносных средств связи, средств индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующих дыхательных аппаратов, которыми оснащены все пожарные команды ЗВО.
Кроме того, оценена готовность привлеченных к несению противопожарного дежурства вертолетов армейской авиации ЗВО, которые оборудованы водосливными устройствами типа ВСУ-5А, а также расчетов беспилотной авиации.
Всего противопожарные подразделения насчитывают более 2000 военнослужащих и около 200 единиц специальной техники. Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, которая позволяет им эффективно действовать при локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных.
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