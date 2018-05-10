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В Хабаровском крае зенитчики ВВО отразили на тренировке нападение диверсантов условного противника на пусковые позиции
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В Хабаровском крае зенитчики ВВО отразили на тренировке нападение диверсантов условного противника на пусковые позиции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учебного боя особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки при отражении нападения сразу с нескольких направлений.
В Хабаровском крае с военнослужащими подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа состоялась тренировка по отражению нападения на пусковые позиции диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника.
После получения сигнала о нападении на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления, военнослужащие выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения.
В ходе учебного боя личный состав уничтожил «диверсантов», особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки при отражении нападения сразу с нескольких направлений.
В свою очередь расчеты отработали вопросы по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника, провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели условного противника.
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