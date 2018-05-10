Модернизированные Т-80БВ впервые показали на параде в Мурманске

В марте текущего года в Сети появилось видео, запечатлевшее переброску данных боевых машин. Тогда были сделаны предположения, что они должны поступить на вооружение морской пехоты Северного флота.

В ходе работ по улучшению боевых качеств техники, выпущенной более тридцати лет назад, на нее установили динамическую защиту нового поколения «Реликт», способную противостоять самым современным боеприпасам. Ранее такая «реактивная броня» была опробована на БМПТ «Терминатор».

Система управления огнем с современным прицелом «Сосна-У», снабженным тепловизором и автоматом сопровождения цели, позволяет эффективно применять управляемые ракеты на дальности более 5000 метров. Это дает значительное преимущество в дуэльных ситуациях даже над зарубежными танками новейших модификаций.

Газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. обеспечивает не только хорошую подвижность, но и удобство работы в условиях низких температур. В этом плане «реактивные» танки имеют значительное преимущества по сравнению с машинами, имеющими дизельные двигатели.