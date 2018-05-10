График отключения горячей воды в Набережных Челнах весной-летом 2018 года

«АиФ-Казань» публикует даты и списки адресов, где не будет горячей воды

«Татэнерго» опубликовало график отключения горячей воды на весну-лето 2018 года.

Северо-восток Челнов

С 15 мая по 29 мая 22 комплекс (кроме зданий 22/01, 22/02, 22/06, Оранж-Фитнесс);

Жилые дома 23/05 (1), 23/07 блоки В, Г, Д, 23/08, 23/05 А, В;

24 комплекс — полностью;

25 комплекс — полностью;

46 комплекс — полностью;

47-й комплекс: дома 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36/1, 47/36/5, 47/36/6, школа 47/09, 47/07, 14а,

48 комплекс — полностью;

49 комплекс (кроме домов 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, д/с 49/12, 49/16);

50 комплекс — полностью;

51 комплекс — полностью;

52 комплекс (кроме домов 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29);

53 комплекс (кроме домов 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44);

54 комплекс (кроме домов 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС);

61 комплекс — полностью;

63 комплекс — полностью;

64 комплекс — полностью;

65 комплекс — полностью;

ЖК «Солнечный» (блок Б).

С 13 июня до 27 июня

«Камский детский мед.центр» — 9/01, 9/02, 9/09, 9/23, 9/23а;

«Клиника диализа Закамье» — 9/06, Молочная кухня 9/19,

9 комплекс: жилые дома 9/21, 9/22, 9/23 (А, Б, В);

12 комплекс — полностью;

13 комплекс: 13/01, 13/03, 13/08, 13/08а, 13/09, 13/10, 13/13, 13/16, 13/14, 13/16,

31 комплекс — полностью;

32 комплекс — полностью

33 комплекс — полностью;

35 комплекс — полностью;

36 комплекс — полностью;

37 комплекс — полностью;

38 комплекс — полностью;

39 комплекс — полностью;

40 комплекс — полностью;

41 комплекс: дома 41/05, 41/06, 41/07, 41/07а, 41/08, 41/08а, 41/09, 41/10, 41/11 42 комплекса — полностью;

43 комплекс: жилые дома 43/15, 43/18, м-н 43/17а;

44 комплекс — полностью;

45 комплекс: дома 45/01А, 45/03, 45/08 (2), 45/09, 45/13, 45/14, 45/15/1, 45/15/2, 45/17 46 комплекс — ЖК «Солнечный» (блоки А, В, Г).

59 комплекс (кроме 59/01);

60 комплекс — полностью;

62 комплекс — полностью;

С 10 июля по 24 июля

7 комплекс (кроме домов 7/21, 7/23);

9 комплекс: жилые дома 9/41, 9/42, 9/43, 9/07, 9/03, 9/04, инфекционная больница 9/15, 9/04А 11 комплекс — полностью;

13 комплекс: жилые дома 13/02, 13/02а, 13/04, 13/05, 13/06, 13/06а, 13/07, 13/11, школа 13/12,

14 комплекс — полностью;

15 комплекс — полностью;

16 комплекс — полностью;

17 комплекс — полностью;

18 комплекс — полностью;

19 комплекс — полностью;

41 комплекс (кроме жилых домов 41/05, 41/06, 41/07, 41/ 07а, 41/08, 41/08а, 41/09, 41/10, 41/11, прочие 41/11а);

43 комплекс (кроме жилых домов 43/15, 43/18, здание 43/17а);

45-й комплекс: жилые дома 45/01, 45/02, 45/07, 45/08 (1 ввод), детсад 45/11, прочие 45/02а, 45/04, 45/05, 45/05а,

47 комплекс: жилые дома 47/03, 47/04, 47/05, 47/06, 47/10, 47/11, 47/13, 47/15, 47/12 56 комплекс (кроме жилых домов 56/24А-2, 56/24, интернат 56/07)

58 комплекс — полностью;

С 7 августа по 21 августа:

1 комплекс — полностью;

2 комплекс — полностью;

3 комплекс — полностью;

4 комплекс — полностью;

5 комплекс — полностью;

6 комплекс — полностью;

7 комплекс: жилые дома 7/21, 7/23;

8 комплекс — полностью;

20 комплекс — полностью;

21 комплекс — полностью;

22 комплекс: здание 22/01, 22/02, 22/06, Оранж-Фитнесс;

23 комплекс (кроме жилых домов 23/05 (1), 23/07 блоки В, Г, Д, школы 23/08)

26 комплекс — полностью;

27 комплекс — полностью;

28 комплекс — полностью;

29 комплекс — полностью;

30 комплекс — полностью;

47 комплекс: жилые дома 47/17, 47/19, 47/20, 47/21, 47/23, 47/25, 47/26, 47/27, д/с. 47/24, 47/28, школа 47/18 49 комплекс: жилые дома 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15; д/с 49/12; школа 49/16;

52 комплекс: жилые дома 52/20А, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29;

53 комплекс: 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44 54 комплекс: жилые дома 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/24а, 54/26а, 54/26, 54/30, НЧЭС;

56 комплекс: 56/24, 56/24А-2, интернат 56/07, ПТУ 56/01, общежитие 56/02, колледж 56/04;

ФК «Камаз», ЗАО «Седан», ЗАО «ЧВК», ИП Гумеров, Таможня, Челны-Лада, IT-парк,

Юго-западная часть Набережных Челнов

С 22 мая по 23 мая поселок ГЭС,

поселок Сидоровка,

Замелекесье — 20, 21, 22 микрорайон.

С 22 мая до 4 июля:

поселок ЗЯБ,

Замелекесье — 25, 26, 27 микрорайон.

С 19 июня по 2 июля

поселок Сидоровка,

поселок ГЭС,

Замелекесье — 20, 21, 22 микрорайон,

Промплощадка