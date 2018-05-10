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В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступили новые БТР-82А
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В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступили новые БТР-82А 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Их экипажи были заранее сформированы и прошли обучение вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились новыми бронетранспортёрами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области.
Около 30 боевых машин уже прибыли в воинскую часть, где личный состав начал обкатку новой техники. Экипажи были заранее сформированы и прошли обучение вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.
БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты флотилии в соответствии с планом перевооружения на современные образцы техники войск округа.
Ещё одна партия бронетранспортёров прибудет к морпехам в конце июня этого года.
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