В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступили новые БТР-82А

Их экипажи были заранее сформированы и прошли обучение вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились новыми бронетранспортёрами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области

Около 30 боевых машин уже прибыли в воинскую часть, где личный состав начал обкатку новой техники. Экипажи были заранее сформированы и прошли обучение вождению в учебных воинских частях Южного военного округа.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты флотилии в соответствии с планом перевооружения на современные образцы техники войск округа.

Ещё одна партия бронетранспортёров прибудет к морпехам в конце июня этого года.