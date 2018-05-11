Отряд кораблей Каспийской флотилии вернулся в пункт базирования после участия в параде в честь 100-летия ЮВО

Отряд из четырех кораблей вышел из Ростова-на-Дону, прошел по реке Дон , преодолел Цимлянское водохранилище и 13 шлюзов Волго-Донского судоходного канала.

Сводный отряд кораблей Каспийской флотилии прибыл в пункт базирования в Астраханской области из Ростова-на-Дону, где участвовал в морской части парада, посвященной празднованию 100-летия образования Южного (ранее — Северо-Кавказского) военного округа (ЮВО).

Отряд из четырех кораблей вышел из Ростова-на-Дону, прошел по реке Дон, преодолел Цимлянское водохранилище и 13 шлюзов Волго-Донского судоходного канала, и, наконец, прибыл в пункт базирования.

5 мая в Ростове-на-Дону прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные юбилею ЮВО. Кроме сухопутной части парада на Театральной площади города, состоялся морской парад боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота, на котором жители и гости города увидели учения по захвату условного противника, а также уничтожение морской мины путем проводки за тралами.

В составе отряда, который представлял флотилию, были рейдовый тральщик типа «Сапфир», рейдовый водолазный катер, артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир.