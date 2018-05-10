Каспийские морские пехотинцы поличиои более 30 новых бронетранспортеров 

Три десятка новых бронетранспортеров БТР-82А пополнили парк боевых машин морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане.
«Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии пополнились более 30 новыми бронетранспортерами БТР-82А, прибывшими эшелоном в Дагестан из Костромской области», — сообщил ТАСС глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
По его словам, в подразделениях уже начали обкатку новой техники, экипажи для которой были сформированы заранее и прошли соответствующее обучение.
Согласно плана перевооружения, еще одна партия новых бронетранспортеров будет передана каспийским морпехам в конце июня.