Каспийские морские пехотинцы поличиои более 30 новых бронетранспортеров

Три десятка новых бронетранспортеров БТР-82А пополнили парк боевых машин морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане

По его словам, в подразделениях уже начали обкатку новой техники, экипажи для которой были сформированы заранее и прошли соответствующее обучение.

Согласно плана перевооружения, еще одна партия новых бронетранспортеров будет передана каспийским морпехам в конце июня.